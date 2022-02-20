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В Москве объявили конкурс на обустройство парка Олимпийской деревни

Полина Долганова

Город
В Москве объявили конкурс на обустройство парка Олимпийской деревни
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные предприниматели смогут принять участие в конкурсе на размещение многофункционального нестационарного объекта и некапитальных объектов на территории парка Олимпийской деревни.

Территория располагается на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Там могут появиться точка общественного питания, а также детские и спортивные площадки.

— Общая площадь участка под их возведение составляет 4,7 тысячи квадратных метров. При этом 1,3 тысячи квадратных метров отведены с учетом зоны безопасности под установку аттракционов, — рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Договор с победителем будет подписан на 15 лет. За первые 12 месяцев инвестор должен согласовать проект предстоящего обустройства территории.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 22 марта, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Город с начала 2022 года сдал в аренду более 50 объектов недвижимости по льготной ставке. Больше всего недвижимости в аренду было сдано в Южном и Северо-Западном административных округах города. Арендовать помещения у Москвы на льготных условиях предприятия малого и среднего бизнеса могут с 2017 года. Минимальная стоимость за квадратный метр — 5 тысяч рублей в год.

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