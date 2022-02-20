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Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве приведут в порядок

Полина Долганова

Город
Территорию под Севастопольским путепроводом в Москве приведут в порядок
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Севастопольский путепровод Карта всех событий

Территорию под Севастопольским путепроводом планируют благоустроить в 2022 году. В зоне, площадь которой составляет 10,2 тысячи квадратных метров, построят спортивный кластер. Об этом рассказал заместитель главы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

По его словам, в процессе работ по сохранению и восстановлению Битцевского леса специалисты приведут в порядок утраченные лесные зоны, которые в настоящее время забиты гаражами.

Участок под мостом будет представлять собой связующее звено между западной и основной частями парка.

— Как правило, пространство под эстакадой никак не используется. Чаще всего это зона отчуждения, иногда — просто парковка. Некоторое время назад завершилась реконструкция самого Севастопольского путепровода, теперь в рамках работ по восстановлению и сохранению Битцевского леса планируется оживить территорию под эстакадой и превратить ее в спортивный кластер, — пояснил Мельников.

Территорию под мостом планируется озеленить и благоустроить. Там появятся амфитеатр и качели. Спортивную зону займут площадки для игры в стритбол и петанк, столы для настольного тенниса, зоны для занятия паркуром и скейт-парк.

Гаражи будут заменены на павильоны проката спортивного инвентаря, общественные туалеты и точки питания, передали на сайте мэра Москвы.

Столичные предприниматели смогут принять участие в конкурсе на размещение многофункционального нестационарного объекта и некапитальных объектов на территории парка Олимпийской деревни. Территория располагается на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Там могут появиться точка общественного питания, а также детские и спортивные площадки.

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