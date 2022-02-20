Врач предупредила, что «омикрон» может навсегда остаться в мире как сезонный вирус

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Активное распространение штамма коронавирусной инфекции «омикрон» спровоцировали мутации, которые дали вирусу возможность более прочно фиксироваться на клетках дыхательных путей пациентов и проникать внутрь их. Об этом в воскресенье, 20 февраля, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, такие мутации послужили причиной того, что симптомы варианта COVID-19 «омикрон» стали напоминать знакомые всем признаки ОРВИ.

— Учитывая повышение восприимчивости слизистых оболочек носоглотки к вирусам при переохлаждении в холодную и влажную погоду, «омикрон» имеет шанс остаться с нами как сезонный вирус, — добавила специалист в интервью «Российской газете».

У пациентов, которые привились от коронавируса обоими компонентами вакцины, могут проявиться восемь симптомов варианта COVID-19 «омикрон». Об этом говорится в заявлении ученых из Норвегии. По их словам, речь идет о таких симптомах, как кашель, насморк, повышенная утомляемость, боль в горле и в голове, спазмы в мышцах, лихорадка и частое чихание. Также у некоторых граждан может снижаться аппетит, пропадать восприятие запахов и вкусов и возникать дискомфорт при дыхании.