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21 февраля Православная церковь чтит память одного из двенадцати малых пророков — Захария. Прозвище Захария Серповидец было принято как в народной, так и в церковной традиции. По легенде, святой получил его после того, как в одном из пророческих откровений увидел летающий по воздуху свиток, напоминающий по форме огромный серп.

Чтобы весь следующий год был удачным и богатым, жителям сёл нужно привести в порядок серпы, а горожане могут наточить ножи.

В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестает клевать.

В этот день нельзя пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Считается, что лечение не пойдет пациенту на пользу.

Приметы погоды:

Гром в этот день предвещает ветреную погоду весной и летом.

Мороз в этот день — к скорому наступлению весны и потеплению.

Если на деревьях иней, то удастся много мёда собрать.

Если гуси оживились, купаются в снегу, то скоро потеплеет.

Собака в снегу валяется — жди тепла.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 21 февраля, чтобы весь год был удачным и богатым

Именины отмечают: Макар, Александр, Андрей, Захар, Степан, Федор.