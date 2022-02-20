Народный календарь. Что нужно сделать 21 февраля, чтобы весь год был удачным и богатым
21 февраля Православная церковь чтит память одного из двенадцати малых пророков — Захария. Прозвище Захария Серповидец было принято как в народной, так и в церковной традиции. По легенде, святой получил его после того, как в одном из пророческих откровений увидел летающий по воздуху свиток, напоминающий по форме огромный серп.
Чтобы весь следующий год был удачным и богатым, жителям сёл нужно привести в порядок серпы, а горожане могут наточить ножи.
В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестает клевать.
В этот день нельзя пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Считается, что лечение не пойдет пациенту на пользу.
Приметы погоды:
Гром в этот день предвещает ветреную погоду весной и летом.
Мороз в этот день — к скорому наступлению весны и потеплению.
Если на деревьях иней, то удастся много мёда собрать.
Если гуси оживились, купаются в снегу, то скоро потеплеет.
Собака в снегу валяется — жди тепла.
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Именины отмечают: Макар, Александр, Андрей, Захар, Степан, Федор.