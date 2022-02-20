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Эксперт Роспотребнадзора Руженцова объяснила, как отличить «омикрон» от ОРВИ

Полина Долганова

Общество
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова объяснила, как отличить «омикрон» от ОРВИ
Фото: depositphotos

Многие граждане России не знают, как отличить коронавирус от ОРВИ и в какой ситуации необходимо обращаться к врачу. На эти вопросы ответила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она предупредила, что без специальных тестов диагностировать у пациента тот или иной вирус не представляется возможным.

По словам эксперта, симптомы штамма коронавирусной инфекции «омикрон», гриппа и других вирусов практически идентичны. Однако при гриппе у пациента более быстро повышается температура тела, возникают боли в голове и першение в горле.

— Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Но то же самое может отмечаться у некоторых пациентов и при коронавирусной инфекции, и при гриппе, — рассказала специалист в разговоре с «Российской газетой».

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Руженцова ранее предупредила, что «омикрон» может остаться в мире навсегда. Активное распространение штамма коронавирусной инфекции «омикрон» спровоцировали мутации, которые дали вирусу возможность более прочно фиксироваться на клетках дыхательных путей пациентов и проникать внутрь. По ее словам, такие мутации послужили причиной того, что симптомы варианта COVID-19 «омикрон» стали напоминать знакомые всем признаки ОРВИ.

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