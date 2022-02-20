Социолог объяснил, почему сборы денег на подарки коллегам наносят вред

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Традиция собирать деньги на подарки коллегам в офисе часто вызывает раздражение у работников и приносит вред. Об этом рассказал социолог, заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Феликс Шарков.

— Эта привычка живучая, и, к сожалению, во многих коллективах до сих пор призывают собирать деньги на подарки или корпоративы, что угнетает многих сотрудников, — уточнил специалист.

По его словам, гораздо более правильно было бы дарить имениннику один желаемый подарок, нежели скидываться всем офисом.

Кроме того, положительный эффект мог бы иметь личный обмен сувенирами, чтобы ни одного члена коллектива не угнетал обязательный сбор денег, пишет РЕН ТВ.

Как избегать конфликтов с коллегами на работе, «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский. По его словам, есть несколько способов. Например, стать полезным для менее опытных сотрудников. Кроме того, чтобы реагировать на конфликтные ситуации менее остро, стоит найти в коллективе людей, которые смогут стать «союзниками».