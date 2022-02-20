Свыше 150 объектов недвижимости ввели в эксплуатацию в Новой Москве в 2021 году

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В Новой Москве в 2021 году ввели в эксплуатацию 154 объекта капитального строительства, общая площадь которых составила 1,97 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, такие результаты почти вдвое превышают показатели 2020 года, когда в эксплуатацию ввели 2,9 миллиона «квадратов» построек.

— Среди сданных объектов — жилая застройка по программе реновации в поселении Мосрентген, состоящая из пяти корпусов; 11 школ и 12 детских садов; амбулаторный и детско-взрослый инфекционный корпуса больницы с родильным домом в поселке Коммунарка, амбулатория в поселке Курилово, две подстанции скорой медицинской помощи; ледовый тренировочный центр, — сообщил Войстратенко.

Глава Мосгосстройнадзора подытожил, что под контролем ведомства в прошлом году в Новой Москве находились 211 построек, общая площадь которых составила 8,8 миллиона квадратных метров, передали на официальном сайте мэра столицы.

Существенного роста цен на жилье в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы не ожидается. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города.

В основном стоимость жилого квадратного метра будет расти за счет улучшения качества жилой среды, интенсивного строительства современной социальной и дорожно-транспортной инфраструктур. Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин подчеркнул, что у покупателей спрос на квартиры в Троицком округе в текущем году также останется высоким.