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«Ведет к нагнетанию»: Песков назвал заявления о «датах вторжения» провокациями

Евгений Белоусов

Политика
«Ведет к нагнетанию»: Песков назвал заявления о «датах вторжения» провокациями
Фото: Администрация президента РФ

Запад занимается провокациями и нагнетанием напряженности, заявляя о «датах вторжения» России на Украину. Такое мнение высказал в воскресенье, 20 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, это такой элемент провокационного характера, — заявил он.

По словам Пескова, Россия призывает Запад вспомнить историю и задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать.

— Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности. А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям, — подчеркнут пресс-секретарь.

Он отметил, что за свою историю Россия пережила столько войн, что может считаться последней страной в Европе, которая будет стремиться к началу какой-либо войны.

— Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия — вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину, — заявил песков в программе «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1».

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

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