Песков: Россия даже не хочет произносить слово «война»

Фото: Администрация президента РФ

Россия за свою историю никогда ни на кого не нападала и даже не хочет произносить само слово «война». Об этом заявил в воскресенье, 20 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война», — подчеркнул он.

Об этом Песков рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Днем ранее, 19 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе.

До этого в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать «вторжение» на Украину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.