Онлайн-курс о развитии критического мышления появился в «Технограде» на ВДНХ

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Онлайн-курс «Проактивный менеджер: управление собой и своей карьерой» появился в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин

Новый курс поможет слушателям развить проактивное и критическое мышление, эмоциональный интеллект и когнитивную гибкость, а также другие навыки, которые позволяют повысить личную эффективность.

Отмечается, что обучение совершенно бесплатно, курс начинается 26 февраля. В роли преподавателя выступит бизнес-тренер и коуч Евгений Андросов.

— Учащиеся не только познакомятся с теорией, но и попробуют применить новые знания на практике. Занятия будут проходить в интерактивном формате, то есть преподаватель станет вовлекать слушателей в учебный процесс. После каждого урока нужно будет выполнить домашнее задание, — заявил Фурсин.

На первом занятии, которое состоится 26 февраля в 12:00, пользователей познакомят с таким понятием, как проактивность, способностью правильно расставлять приоритеты, не поддаваться импульсивным реакциям и не перекладывать ответственность на внешние обстоятельства и окружающих.

Второе занятие пройдет 2 марта в 19:00, оно будет посвящено критическому мышлению и креативности. Третье занятие, которое состоится 9 марта в 19:00, будет посвящено управлению штатом работников.

Завершающее занятие пройдет 12 марта в 12:00. На нем обсудят эмоциональный интеллект и его роль в современной жизни, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что бесплатные онлайн-курсы для женщин «Я купила бизнес/франшизу: что мне делать дальше?» стартуют в «Технограде» на ВДНХ с 21 февраля.

На пяти занятиях слушателям расскажут об особенностях предпринимательской деятельности после покупки готового бизнеса, а также о плюсах и минусах такого приобретения. В конце курса у женщин будет готовая модель ведения бизнеса.