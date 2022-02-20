Discover Moscow расскажет о шедеврах столичной архитектуры в стиле модерн

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Туристический портал Discover Moscow в рамках цикла «Архитектурные стили Москвы» расскажет о столичных памятниках модерна. Главными российскими мастерами, работающими в стиле модерн, были архитекторы Федор Шехтель, Лев Кекушев, Сергей Гончаров, Роман Клейн.

Так, одним из ярких примеров модерна является особняк Рябушинского. Он был построен в 1900–1903 годах по проекту архитектора Федора Шехтеля для предпринимателя и банкира Степана Рябушинского. С 1931 по 1936 год в этом доме жил писатель Максим Горький, сегодня здесь располагается его музей-квартира.

Также для знакомства с московским модерном стоит обратить внимание на Центральный универсальный магазин. История одного из самых известных универмагов Москвы началась еще в середине XIX века. Тогда два коммерсанта из Шотландии купили здание, находившееся на месте будущего ЦУМа, и открыли в нем магазин дамских шляп и галантереи. Современный вид ЦУМ приобрел в 1908 году. Автором здания стал один из мастеров эпохи модерна архитектор Роман Клейн.

Еще одна жемчужина модерна — доходный дом Перцовой, построенный в 1907 году по проекту художника Сергея Малютина, известного иллюстратора сказок Александра Пушкина, и архитектора Николая Жукова. Дом был построен специально для мецената и инженера путей сообщения Петра Перцова.

Подробнее с перечнем архитектурных памятников столицы в стиле модерн можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что Discover Moscow опубликовал подборку зданий в городе, построенных в стиле деконструктивизм.

Архитектурное направление появилось в конце 80-х годов XX века. Оно было сформировано под влиянием французского философа-постмодерниста Жака Деррида, однако в России дополнительным источником вдохновения послужил ранний советский конструктивизм 20-х годов прошлого века.