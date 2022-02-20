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Антонов: У России есть сведения о захоронениях мирных жителей Донбасса

Евгений Белоусов

Политика
Антонов: У России есть сведения о захоронениях мирных жителей Донбасса
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия располагает сведениями о захоронениях мирного населения Донбасса. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, виновата в смерти мирных жителей Украина. Россия готова поделиться имеющимися у нее сведениями.

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