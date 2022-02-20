Польские и американские военнослужащие проводят учения в Польше

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На юго-востоке Польши военнослужащие провели учения. Отмечается, что в них приняли участие солдаты Польши и Соединенных Штатов Америки. Об этом в воскресенье, 20 февраля, рассказал польский министр обороны Мариуш Блащак.

Отмечается, что детали учений пока что неизвестны.

— Солдаты из 18-й механизированной дивизии начали в юго-восточной Польше совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии США. Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО, — написал политик в своем Twitter.

Известно, что в последнее время на юго-восток Польши прибывали военнослужащие США с техникой и оборудованием, отправленные в республику с целью укрепления восточного фланга НАТО под предлогом усматриваемой Западом угрозы вторжения РФ на Украину.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать «вторжение» на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.