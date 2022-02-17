Польша намерена построить забор на границе с Россией

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Польша пока только планирует построить забор на границе с Россией, а не возводит его. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

— Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем. Это действия, которые есть в планах пограничной стражи, — рассказал он в эфире радиостанции ZET.

Аналогичную стену польские власти начали возводить в январе на границе с Белоруссией. Причиной этому стал миграционный кризис, когда тысячи беженцев из Афганистана и других восточных стран хлынули через белорусско-польскую границу в надежде прорваться на территорию Европы. Длина забора составит 186 километров, а высота — 5 метров. На его возведение объекта Польша потратит 1,6 миллиарда злотых (примерно 400 миллионов долларов). Завершить строительство должны в конце июня 2022 года.

8 ноября 2021 года пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти убедили несколько тысяч мигрантов вернуться к себе на родину. Говоря о возможности для беженцев остаться в стране, глава республики заявил, что власти будут действовать по закону. По словам президента, позиция Евросоюза по вопросу помощи семьям беженцев «не сдвинулась ни на сантиметр».