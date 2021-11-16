Белоруссия намерена разместить мигрантов в логистическом центре

Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Белоруссия готова разместить мигрантов в логистическом центре около КПП «Брузги». Об этом сообщил помощник президента страны по Гродненской области Юрий Караев во вторник, 17 ноября.

— Мигранты смогут находиться в центре до решения вопроса, — рассказал чиновник.

Власти, по его словам, будут фиксировать пожелания мигрантов об их дальнейшей судьбе. Вскоре в центр прибудут бригады врачей, которые измерят температуру тела людей. Мигрантов пришлось уговаривать, чтобы они прибыли в центр, приводит слова Караева ТАСС.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».