США предупредили о возможных терактах в России

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Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение о возможных терактах в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге. Также они могут произойти в районах на границе России и Украины.

— По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на железнодорожных станциях и метро, а также других местах скопления людей, — следует из текста, опубликованного на официальном сайте диппредставительства.

Несмотря на это, посольство Соединенных Штатов не приводит ссылок на публикации, которые позволили сделать подобные выводы.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предупреждение посольства США о возможных терактах в России.

— Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?, — написала она в своем Telegram-канале.

Недавно президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки может привести к «полному коллапсу мира».