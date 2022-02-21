Сертификат о вакцинации против COVID-19 будет выдаваться по-новому

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С понедельника, 21 февраля, в России основание положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Соответствующий приказ был опубликован Минздравом России.

Теперь в сертификате помимо информации о полном курсе вакцинации или факта перенесенного заболевания, вызванного COVID-19, будет отображаться наличие сведений о наличии антител.

— Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также если у человека была коронавирусная инфекция, подтвержденная методом ПЦР, но заболевший не стал обращаться к врачу, то после получения положительного результата теста на антитела ему может быть оформлен сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.

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18 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 59,7 процента.