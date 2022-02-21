Глава Минспорта оценил шансы сборной России на Олимпиаде-2026

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Олимпиада в Пекине показала, что у сборной России существует сильный резерв для выступления на следующих зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в 2026 году в Италии. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Так, на Олимпиаде в Пекине сборная России заняла второе место по общему количеству медалей, обновив национальный рекорд, забрав 32 награды.

— Хочу поздравить нашу сборную с таким результатом. Это заслуга не только спортсменов, но и их тренерских штабов и окружающего персонала, который работал как единый механизм, — поделился глава Минспорта в эфире телеканала «Россия 1».

Известно, что Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.

20 февраля завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля. В этот раз на главном спортивном празднике планеты было представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграли 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане.