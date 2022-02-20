Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине завершилась

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Церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года завершилась на Национальном стадионе в Пекине в воскресенье, 20 февраля.

В ходе церемонии состоялся парад спортсменов, в котором приняла участие российская сборная. Флаг Олимпийского комитета России нес трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов.

Во время церемонии закрытия президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо, где пройдут следующие зимние Игры в 2026 году.

Зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля. В этот раз на главном спортивном празднике планеты было представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграли 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане.