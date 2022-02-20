Олимпийский флаг передан мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо, где пройдут следующие зимние Игры в 2026 году.

Флаг был передан на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, которая началась в воскресенье, 20 февраля.

До этого стало известно, что российская сборная на Олимпиаде установила новый рекорд для отечественных команд по количеству наград, завоеванных в ходе одних Игр. На ОИ в 1988 году в Калгари сборная СССР удостоилась 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых).

Зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля. В этот раз на главном спортивном празднике планеты было представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграли 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане.