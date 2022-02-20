Церемония закрытия Олимпийских игр началась в Пекине

Фото: Twitter / Olympia_da

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр — 2022 началась в Пекине. Она проходит на пекинском национальном стадионе, который известен под названием «Птичье гнездо». Арена принимала и открытие этой Олимпиады.

Трансляцию церемонии можно посмотреть на Первом канале.

Знаменосец команды России — трехкратный олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов. На этой Олимпиаде он завоевал пять медалей: три золотые и по одной серебряной и бронзовой.

По итогам ОИ сборная ОКР в медальном зачете расположилась на 9-м месте. На счету у сборной РФ 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. В общей сложности национальная команда привезет из Китая 32 награды. Кроме того, российская команда заняла второе место по общему количеству медалей ОИ.

На первой строчке таблицы располагается команда из Норвегии с 37 медалями: у нее 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Далее идут сборная Германии с результатом 27 медалей (12, 10 и 5 соответственно) и Китая — 15 наград (9, 4 и 2).

Днем ранее сообщалось, что сборная РФ на Олимпиаде установила новый рекорд для отечественных команд по количеству наград, завоеванных в ходе одних Игр. На ОИ в 1988 году в Калгари сборная СССР удостоилась 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Аналогичное количество медалей российская команда увезла с Олимпиады в Сочи.

Зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля. В этот раз на главном спортивном празднике планеты было представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграли 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане.