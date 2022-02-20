Россия заняла девятое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Пекине

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Российская сборная располагается на 9-м месте в медальном зачете на Олимпийских играх в Пекине.

На счету у сборной РФ шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. В общей сложности национальная команда привезет из Китая 32 награды.

Кроме того, сборная РФ заняла второе место по общему количеству медалей ОИ.

На первой строчке таблицы располагается команда из Норвегии с 37 медалями: у нее 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Далее идут сборная Германии с результатом 27 медалей (12, 10 и 5 соответственно) и Китая — 15 наград (9, 4 и 2).

20 февраля российская сборная по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине уступила финской команде. Встреча завершилась со счетом 1:2. Игра завершилась в основное время, без овертайма. Первый гол на 8-й минуте матча забросил россиянин Михаил Григоренко. На 24-й минуте Вилле Покка сравнял счет и забил шайбу в ворота сборной России. В начале третьего периода Ханнес Бьернинен оформил победный гол в ворота российской команды.

Днем ранее сообщалось, что российская сборная на Олимпиаде в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по количеству наград, завоеванных в ходе одних Игр.

На Олимпиаде в 1988 году в Калгари сборная СССР удостоилась 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Аналогичное количество медалей российская команда увезла с Олимпиады в Сочи.