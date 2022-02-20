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Сборная России по хоккею уступила Финляндии и завоевала серебро Олимпиады в Пекине

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Сборная России по хоккею уступила Финляндии и завоевала серебро Олимпиады в Пекине
Фото: Twitter / Olympic_Russia

Российская сборная по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине уступила финской команде. Об этом стало известно в воскресенье, 20 февраля.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Игра закончилась в основное время, без овертайма.

Первый гол на 8-й минуте матча забросил россиянин Михаил Григоренко. На 24-й минуте Вилле Покка сравнял счет и забил шайбу в ворота сборной России. В начале третьего периода Ханнес Бьернинен оформил победный гол в ворота российской команды.

Таким образом, финская сборная по хоккею впервые в истории победила на Олимпиаде.

Сборная России стала серебряным призером ОИ.

По итогам зимних Олимпийских игр 2022 года сборная ОКР расположилась на 9-м месте в медальном зачете.

Ранее российская сборная на Олимпиаде в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по количеству наград, завоеванных в ходе одних Игр. В активе у сборной РФ в настоящее время имеется 31 медаль, 6 из которых золотые, 11 — серебряные и 14 — бронзовые. На Олимпиаде в 1988 году в Калгари сборная СССР удостоилась 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Аналогичное количество медалей российская команда увезла с Олимпиады в Сочи.

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