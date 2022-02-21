Врач назвал процент россиян, которые имеют антитела к коронавирусу

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Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что порядка 80 процентов россиян имеют антитела к коронавирусной инфекции. Они выработались у них после болезни или же после прививки.

На сегодняшний день было проведено свыше четырех миллионов исследований на антитела.

— Коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — «инструкцию по сборке». Более 80 процентов людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса, — поделился Поздняков, передает РИА Новости.

Помимо этого, специалист отметил, что штаммом «омикрон» болеют многие, но летальных исходов становится все меньше.

— Количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а когда бушевал штамм «дельта» — в третью и, особенно, четвертую волны — при гораздо меньшей регистрируемости заболеваемости, летальность на пике доходила до 1,2 тысячи и более случаев в сутки, — добавил инфекционист.

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Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, можно ли избежать постковидного синдрома. По его словам, постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью.