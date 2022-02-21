Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал процент россиян, которые имеют антитела к коронавирусу

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач назвал процент россиян, которые имеют антитела к коронавирусу
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что порядка 80 процентов россиян имеют антитела к коронавирусной инфекции. Они выработались у них после болезни или же после прививки.

На сегодняшний день было проведено свыше четырех миллионов исследований на антитела.

— Коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — «инструкцию по сборке». Более 80 процентов людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса, — поделился Поздняков, передает РИА Новости.

Помимо этого, специалист отметил, что штаммом «омикрон» болеют многие, но летальных исходов становится все меньше.

— Количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а когда бушевал штамм «дельта» — в третью и, особенно, четвертую волны — при гораздо меньшей регистрируемости заболеваемости, летальность на пике доходила до 1,2 тысячи и более случаев в сутки, — добавил инфекционист.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, можно ли избежать постковидного синдрома. По его словам, постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью.

Читайте также:
антитела Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Все мнения
О проекте