Два человека погибли при обстреле ЛНР

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В результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ погибли два человека. Известно, что обстрелы произошли вечером, 20 февраля. Об этом рассказало представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Украинскими силовиками были обстреляны населенные пункты в ЛНР десять раз. Отмечается, что при обстреле использовались снаряды 120 миллиметров, которые являются запрещенными Минскими соглашениями.

— В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе, — следует из сообщения СЦКК, опубликованного в Telegram-канале.

В субботу, 19 февраля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о том, что украинские силовики обстреляли еще шесть населенных пунктов. Отмечается, что взрывы не прекращались в течение трех часов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.