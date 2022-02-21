Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичному центру «Мосволонтер» исполнилось восемь лет

Виктория Сикерина

Город
Столичному центру «Мосволонтер» исполнилось восемь лет
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ресурсному столичному центру «Мосволонтер» в понедельник, 21 февраля, исполнилось восемь лет.

В честь дня рождения специалисты центра организовали праздничные мероприятия, девиз которых — «Бесконечность добрых дел». Например, жители Москвы смогут принять участие в мастер-классах, акции «Добрый диктант» и благотворительном сборе корма для птиц.

Так, «Добрый диктант» стартует в понедельник, 21 февраля. Акция состоится в электронном формате в социальной сети «ВКонтакте» в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00. В этот же день в 14:00 волонтеры смогут принять участие в мастер-классе по сценической импровизации. В рамках занятия эксперты расскажут добровольцам об основах успешной коммуникации.

В четверг, 24 февраля, в 15:00 участников познакомят с работой в некоммерческих организациях (НКО), а в 17:00 — проведут для них мастер-классы по апсайклингу.

С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

К настоящему моменту на сайте столичного ресурсного центра «Мосволонтер» зарегистрировались более 130 тысяч добровольцев. Среди них сами волонтеры, студенты, школьники, педагоги, а также сотрудники НКО и многие другие.

Читайте также:
Мероприятия Москва Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Все мнения
О проекте