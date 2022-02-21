Жители дома в Кунцеве начали переезд в новостройку по реновации

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Россия, Москва, Бобруйская улица, 15 Карта всех событий

Жители столичного района Кунцево 27 января начали переезд в новый дом по программе реновации на Бобруйской улице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

— В пятиэтажке на Молодогвардейской улице проживают 119 человек из 60 семей. Для их расселения на соседней Бобруйской улице по программе реновации возведена комфортная новостройка. Равнозначные квартиры в ней Департамент городского имущества предложил москвичам в конце января, и за это время 101 человек из 50 семей определился с будущим жильем и начинает переезд, — уточнил он.

Дом по реновации располагается в 20 минутах ходьбы от станции метро «Молодежная». На первых, нежилых этажах здания расположатся объекты социальной инфраструктуры. Придомовая территория благоустроена, рядом с новостройкой есть школы и детские сады.

По словам главы Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, на западе столицы под программу реновации попадает 105 тысяч граждан. Для их переезда власти подобрали 54 стартовые площадки. 25 домов уже построено, 14 строится и 22 проектируется, передает официальный сайт мэра города.

Суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.