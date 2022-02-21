Москвичам напомнили о работе городских парковок в День защитника Отечества

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В День защитника Отечества все столичные уличные парковки будут бесплатными. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что 23 февраля автомобилистам не нужно будет платить за стоянку даже на тех улицах, где обычно действует повышенный тариф — 380 рублей или 450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

— Просим жителей внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и не создать помех движению транспорта, — напомнил заммэра.

Ликсутов уточнил, что в среду паркинги со шлагбаумами будут работать в привычном режиме, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Столичным водителям необходимо продлить абонементы на автостоянки со шлагбаумом на март до 23 февраля. Приобрести абонемент на личное парковочное место в течение месяца можно на сайте parking.mos.ru в разделе «Парковки со шлагбаумом» — «Абонементные плоскостные парковки». Он будет записан на транспортную карту «Тройка».