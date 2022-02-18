Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на март в столице можно до 23 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичным автомобилистам необходимо продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на март до 23 февраля. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе «Московского транспорта».

— Вы можете продлить свой абонемент на парковку со шлагбаумом до 23 февраля. С 24-го числа те места, на которые абонемент не продлили, поступят в общую продажу, — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Московского транспорта»

Приобрести абонемент на личное парковочное место в течение месяца можно на сайте parking.mos.ru в разделе «Парковки со шлагбаумом» — «Абонементные плоскостные парковки». Он будет записан на транспортную карту «Тройка».

Все уличные парковки Москвы будут работать бесплатно в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба «Московского паркинга». Необходимо парковаться только в специально отведенных для этого местах, чтобы не спровоцировать ДТП и не создать помех движению транспорта.

15 февраля сообщалось, что бесплатная автостоянка появилась в Пресненском районе Москвы на месте незаконной парковки. Закрытый коммерческий паркинг был оборудован навесами и огорожен металлическим забором.