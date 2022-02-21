Московский экспортный центр бесплатно консультирует бизнесменов по зарубежным рынкам

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Специалисты Московского экспортного центра (МЭЦ) помогут оценить городским предпринимателям потенциал экспортного сбыта. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столиц.

Для того, чтобы получить бесплатную услугу, бизнесмены должны направить в МЭЦ индивидуальный запрос. Он должен включать в себя интересующий товар и страны. Во время подготовки исследования специалисты экспортного центра проанализируют данные Федеральной таможенной службы РФ и другие международные экономические источники.

Подготовка подробного отчета займет от пяти до десяти рабочих дней. После получения аналитики предприниматели смогут начать разработку экспортной стратегии.

— Московский экспортный центр готовит такие исследования для предпринимателей с 2019 года. <...> Среди самых востребованных отраслей для изучения — пищевая промышленность, медицина и фармацевтика, приборостроение, — передает слова главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина официальный сайт мэра города.

Вся нужная информация о важных электронных системах для малых и средних предприятий собрана в одном месте на столичном Портале поставщиков. Об этом в субботу, 19 февраля, рассказал мэр города Сергей Собянин.