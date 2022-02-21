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Новая транспортная магистраль появится в ТиНАО в 2023 году

Виктория Сикерина

Город
Новая транспортная магистраль появится в ТиНАО в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров
Россия, Москва, Щербинка, Южная улица Карта всех событий

Строители планируют возвести новую дорогу в ТиНАО в 2023 году. Об этом сообщил глава московского Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в понедельник, 21 февраля.

Он отметил, что магистраль протянется от Южной улицы в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановское. Окончание проектирования объекта транспортной инфраструктуры назначено на лето текущего года, а старт строительства — на осень 2022 года.

— Это будет фактически дублер Варшавского шоссе на данном участке. Он даст возможность удобно выезжать на магистраль из ряда микрорайонов Щербинки и обеспечит доступность платформы МЦД-2 Остафьево для жителей части города, расположенной с востока от железной дороги, — уточнил руководитель ведомства.

В рамках проекта предусмотрен ремонт прилегающих улиц и возведение выезда на Варшавское шоссе. Помимо этого, специалисты увеличат число транспортных полос до четырех на Южной улице и Залинейном переулке, а также оборудуют пешеходные зоны и установят современную систему наружного освещения.

Владимир Жидкин добавил, что общая протяженность новой магистрали достигнет 2,7 километра, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ТиНАО до конца 2024 года запланировано строительство 185 километров автомобильных дорог. На развитие дорожной сети в районе с 2012 года выделено свыше 200 миллиардов рублей.

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