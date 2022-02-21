Вильфанд рассказал, когда погода в Москве улучшится

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в столице станет комфортнее начиная с второй половины недели.

С четверга в Москве увеличится давление, не будет сильного ветра и осадков.

— Начиная с четверга температура днем существенно не изменится — от минус одного до плюс четырех градусов. Но изменится циркуляция, будет гребень высокого давления — оно повысится на 15-20 миллиметров ртутного столба по сравнению со вторником. Также изменятся ночные температуры — они будут минус четыре-пять градусов. Уже будет напоминание о том, что сейчас все-таки зима. Погода станет комфортнее: не будет сильного ветра, осадков не будет, — уточнил Вильфанд.

В первую половину недели научный руководитель Гидрометцентра обещал москвичам «скучную погоду»: столбики термометров будут показывать от двух до пяти градусов тепла — на восемь-девять градусов выше нормы. Также возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, мокрый снег и дождь, передает ТАСС.

В понедельник, 21 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода. Также в этот день будет наблюдаться мокрый снег.