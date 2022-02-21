Синоптики рассказали москвичам о погоде 21 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 21 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода. Также в этот день будет наблюдаться мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве дней столбики термометров поднимутся до плюс четырех градусов, а в ночь они опустится до нуля градусов.

Помимо этого, в московском регионе прогнозируется юго-западный ветер. Его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 735–738 миллиметров ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на предстоящей неделе в Москве сохранится перманентная весна. По его словам, на предстоящей неделе температура воздуха будет до плюс пяти градусов.

В столичном регионе на предстоящей неделе ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться атлантическим циклоном. Среднесуточная температура будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов с положительным значением. Несмотря на относительно теплую погоду, всю неделю в городе будет идти мокрый снег. Подробнее о погоде в столице на этой неделе — в материале «Вечерней Москвы».