«Снег и туман»: назван самый теплый день в Москве на предстоящей неделе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столичном регионе на предстоящей неделе ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться атлантическим циклоном. Среднесуточная температура будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов с положительным значением. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, несмотря на относительно теплую погоду, всю неделю в городе будет идти мокрый снег:

— В понедельник, 21 февраля, в течение суток в столичном регионе на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. На дорогах будет скользко из-за гололедицы. В ночные часы температурный фон составит 0 — плюс 2 градуса. Днем столбики термометров сохранят эти показатели. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный.

Снег и туман накроют Москву 22 февраля, заметила собеседница «ВМ». По ее словам, именно этот день станет самым теплым в городе за всю неделю.

— Вторник окажется самым теплым из предстоящих пяти дней, — сказала Позднякова. — Несмотря на небольшой снег и туман, ночью и днем столбики термометров задержатся на плюсовых показателях: 1–3 градуса тепла.

В День защитника Отечества, как заметила специалист, погодные условия тоже будут без отрицательных показателей.

— Итак, в течение суток 23 февраля ожидается переменная облачность. Ночные и дневные показатели останутся прежними: плюс 1 — плюс 3 градуса. Местами может пройти небольшой мокрый снег, — пояснила она.

Начиная с четверга, 24 февраля, температурный фон начнет меняться и в Москве резко похолодает:

— Уже в ночь на 24-е число нас снова ждут отрицательные показатели. Так, ночью столбики термометра упадут до минус 1–3 градусов, а днем немного поднимутся: до минус 1 — плюс 1 градуса. Ветер будет слабый.

Конец рабочей недели выдастся относительно теплым: 0 — плюс 2 градуса ожидается в Москве и ночью, и днем. При этом атмосферное давление будет расти.

В выходные температурный режим не изменится. Среднесуточные показатели останутся в пределах 0 — плюс 2 градусов. В отдельных районах столичного региона ожидается мокрый снег.