Необычное тепло: москвичам пообещали весеннюю погоду на следующей неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Перманентная весна сохранится на предстоящей неделе в Москве. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на предстоящей неделе температура воздуха будет до плюс пяти градусов.

— Текущий месяц в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на пять градусов выше положенной нормы, а февраль-2022 входит в десятку самых теплых за последние 74 года, — рассказал Тишковец.

Синоптик утверждает, что в первой половине недели московское небо будет затянуто облаками. Также ожидаются осадки, в ночь на вторник и утром — дожди. Ночами в Москве будет от нуля до плюс двух градусов, а днем плюс два — четыре градуса.

Теплее всего будет во вторник, тогда температура поднимется до плюс пяти градусов. Такая температура выше нормы на 7–10 градусов и считается весенней. В четверг и пятницу, обещает Тишковец, температура будет по-мартовски теплой.

— В темное время суток будет подмораживать до минус одного — шести, на дорогах образуется гололедица, а в разгар дня февральское солнце прогреет воздух до ноля — плюс пяти, — отметил он.

Однако уже к следующим выходным погода вновь испортится, передает РИА Новости.

В столичном регионе на предстоящей неделе ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться атлантическим циклоном. Среднесуточная температура будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов с положительным значением. Несмотря на относительно теплую погоду, всю неделю в городе будет идти мокрый снег. Подробнее о погоде в столице на этой неделе — в материале «Вечерней Москвы».