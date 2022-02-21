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СМИ: США подготовили санкции против банков России

Михаил Алимов

В мире
СМИ: США подготовили санкции против банков России
Фото: whitehouse

Власти США подготовили пакет санкций против России. Он, в частности, запрещает американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков. Об этом в понедельник, 21 февраля, говорится в материале Reuters.

Подобные меры вступят в силу в случае «вторжения» России на Украину. Они должны создать угрозу российской экономике и разорвать «корреспондентские» отношения между банками стран, которые составляют основу глобальных денежных потоков.

Также под санкции попадут отдельные люди и компании. Их исключат из банковской системы США и запретят торговать с американцами, их активы также будут заморожены.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае «вторжения» России на Украину страны Запада введут экономические санкции против РФ. По ее словам, Россия будет фактически «отрезана от мировых финансовых рынков».

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