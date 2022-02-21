Цена билетов в Музей гаража особого назначения снизится вдвое для мужчин 23 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В День защитника Отечества мужчины смогут приобрести билет в Музей гаража особо назначения ФСО России на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) на 50 процентов дешевле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков в понедельник, 21 февраля.

Он отметил, что пришедшие с мужчинами женщины смогут посетить экспозицию бесплатно.

Также 23 февраля в Музее организуют тематические мероприятия. Так, например, посетители смогут посмотреть фильмы «Белое солнце пустыни» и «Солдат Иван Бровкин».

— В 11:00 детей от четырех до 10 лет приглашают на мастер-класс по сборке военных грузовиков и самолетов из деревянных конструкторов. В 13:00 начнется лекция историка Николая Копылова «День защитника Отечества. Мифы праздника и рождение образа защитника». Также в этот день пройдут брейн-ринги по отечественной военной истории. Все активности бесплатные, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Жесткова.

В День защитника Отечества все столичные уличные парковки будут бесплатными. Так, 23 февраля автомобилистам не нужно будет платить за стоянку даже на тех улицах, где обычно действует повышенный тариф — 380 рублей или 450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.