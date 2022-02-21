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Тематические мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут на ВДНХ

Георгий Соланович

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Тематические мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специальные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут на ВДНХ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

— События, посвященные празднику, состоятся 23, 26 и 27 февраля. Гостей ждут экскурсии, концерты, брейн-ринги по истории, мастер-классы для детей и взрослых, квесты, лекции и кинопоказы. Также на выставке разместят полевые кухни, где можно будет попробовать блюда военных лет и приобрести тематические сувениры, — уточнил он.

По словам Жесткова, на катке ВДНХ 23 февраля пройдут армейская зарядка на льду, игры и конкурсы от «Союзмультпарка», мастер-классы «Танцы военных лет». На детском катке юных посетителей выставки будут ждать аниматоры.

Более того, в праздничный день будут проводиться бесплатные экскурсии: «Герои космоса» в центре «Космонавтика и авиация», «Мужские образы на ВДНХ», «История России — наука побеждать» в Музее кукол и другие.

Руководитель пресс-службы выставки добавил, что в Доме культуры и центре «Космонавтика и авиация» запланированы праздничные концерты, а на «Городской ферме» 23, 26 и 27 февраля пройдут квесты и мастер-классы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ко Дню защитника Отечества в Москве пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра города в правительстве столицы Наталья Сергунина.

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