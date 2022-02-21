Стартовал проект «Карта помощи» для поддержки беженцев из ЛНР и ДНР

Фото: president.gov.ua

RT запустил проект «Карта помощи» для беженцев из Донецкой и Луганской областей. Люди, которым пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться, смогут найти тех, кто готов помочь и предложить им место для ременного проживания.

Для участия в проекте «Карты помощи» необходимо пройти авторизацию, указать свою геолокацию, отметить количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи. Запрещается предоставление участником персональных данных других лиц.

В проекте могут принимать участие граждане Российской Федерации старше восемнадцати лет.

По всем вопросам можно писать по адресу, указанному на сайте. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте.

К 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Они были эвакуированы, вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения, более 400 из них обратились за медицинской помощью.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».