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Москвичи выбрали победителей конкурса детских рисунков ко Дню защитника Отечества

Георгий Соланович

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Москвичи выбрали победителей конкурса детских рисунков ко Дню защитника Отечества
Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Жители Москвы выбрали три лучших детских рисунка ко Дню защитника Отечества. Голосование проходило на портале «Активный гражданин».

В рамках конкурса участники должны нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля. Всего на конкурс прислали 10 тысяч работ. Жюри отобрало 15 рисунков от авторов из Московского региона.

Среди них нужно было выбрать три самых впечатляющих в трех номинациях. В голосовании приняли участие более 133 тысяч жителей города.

Так, в возрасте от семи до 10 лет победил Александр Боронь — автор работы «Победитель». Его картину выбрали 38 тысяч голосовавших. В номинации от 11 до 14 лет победила Варвара Кулева с рисунком «Цветущий май. Возвращение домой» (57 тысяч голосов). В категории от 15 до 17 лет однозначным победителем пользователи портала выбрали работу Алины Свиридовой — «Фронтовая дорога» (57 тысяч граждан).

Всем участникам достанутся памятные дипломы и благодарности от организаторов, а победителям — коллекционные открытки, созданные по итогам конкурса.

Работы всех конкурсантов стали частью онлайн-выставки Музея Победы, передает официальный сайт мэра Москвы.

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