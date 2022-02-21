Детский психолог назвала основные принципы в воспитании детей-вундеркиндов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова назвала основные принципы в воспитании детей-вундеркиндов, чтобы у них не возникло проблем во взрослой жизни.

По словам специалиста, ребенку необходимо общение со сверстниками и не нужно лишать его этого.

— Ребенок может хорошо разбираться в каких-то вопросах, но чем больше идет отрыв от сверстников, тем лучше ребенок развит интеллектуально, но хуже психологически. Ребенку необходимо развитие не только знаний и эрудиции, но и умения адаптироваться в обществе, уметь договариваться с людьми разных возрастов, — отметила она в комментарии ФАН.

Таким навыкам ребенок обычно учится в детском саду, школе, то есть в то время, когда находится без родителей.

Кроме того, важно обеспечить не только умственное, но и физическое развитие ребенка. Полезны занятия спортом, прогулки на свежем воздухе.

До этого Наталья Наумова назвала главную проблему детей-вундеркиндов: общество их не принимает.