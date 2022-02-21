Московский скоростной диаметр улучшит транспортную доступность в 48 районах города

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Московский скоростной диаметр (МСД) улучшит транспортную доступность в 48 районах столицы, где проживают порядка 3,6 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 21 февраля.

В ведомстве отметили, что магистраль без светофоров соединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды (ЮВХ и СВХ).

Уточняется, что запуск МСД позволит разгрузить Центральный административный округ (ЦАО) Москвы, Третье транспортное кольцо (ТТК) и Московскую кольцевую автодорогу (МКАД), а также сократить время поездки до 50 минут.

— Воздух станет чище: сократится выброс диоксида азота до 15 процентов, угарного газа — до 20 процентов, — говорится в сообщении.

31 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что правительство Москвы приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. По словам главы города, новая дорога позволит создать в городе условия для быстрых и комфортных поездок.