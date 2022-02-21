Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Бориса Невзорова

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Борис Невзоров был талантливым актером и самоотверженно относился к своему делу. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного артиста.

— Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Борис Георгиевич Невзоров — талантливый артист, творческий, увлеченный, бесконечно преданный любимому делу человек. Его яркие, самобытные работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в памяти зрителей разных поколений, — говорится на сайте Кремля.

18 февраля директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что Борис Невзоров умер от коронавируса.

Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Детство и юность он провел в Астрахани, а в 1967–1968 годах был актером Астраханского ТЮЗа.

После этого, в 1968-м, он проучился два курса в Высшем театральном училище имени Щепкина. В 1975 году Невзоров окончил Школу-студию МХАТ, а с 1957 по 1982 год служил в труппе Московского нового драматического театра.

С 1984 по 1986 год — актер Театра имени Моссовета. Затем он вернулся в Московский новый драматический театр. В период с 1993 по 2005 год Невзоров был актером в Московском драматическом театре имени Станиславского.

С 2005 года — актер Малого театра. Невзоров снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская» и «Дальнобойщики», а также в фильме «Дурак».