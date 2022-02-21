Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют в России

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Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, регулирующий криптовалюту в стране. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, в законе закрепят определение майнинга, определят налоговое законодательство, введут покупку и продажу криптовалюты с обязательной идентификацией пользователей, обяжут биржи информировать вкладчиков о высоких рисках таких вложений. Также власти намерены сохранить запрет на использование криптовалют как способа оплаты. Они должны остаться только инструментом для инвестиций.

Планируется ввести специальное тестирование для инвесторов. Без прохождения теста нельзя будет вложить более 50 тысяч рублей в год. Для квалифицированных, прошедших тестирование инвесторов лимит увеличится до 600 тысяч рублей, говорится на сайте ведомства.

В начале февраля стало известно, что россияне владеют криптовалютой на сумму около 16,5 триллиона рублей. Данную оценку, как считает издание Bloomberg, используют правительство и Кремль для создания концепции по регулированию отрасли. Ее получили в декабре 2021 года с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж.