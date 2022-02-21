Терапевт Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом Елизавете II

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Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом 95-летней королеве Елизавете II.

Он отметил, что в таком возрасте, заболевание особенно опасно. Вирус наносит удар по сосудам, что может привести к серьезным осложнениям.

— Прогноз скверный, а там дальше будет видно. В таком пожилом возрасте коронавирус бьет по сосудам: это может в голову, может в сердце, а может и в легкие, — отметил он в комментарии Life.ru.

Терапевт Андрей Звонков отметил, что в таком возрасте при коронавирусе сосуды воспаляются и просто закрываются. Изначально такие осложнения начинаются с мелких сосудов, но потом распространяются по всему организму.

Накануне стало известно, что королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. У нее имеются симgтомы вирусного заболевания, а тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание королева перенесит в легкой форме, передает Nation News.

10 февраля 73-летний принц Уэльский Чарльз получил положительный результат теста на коронавирус.