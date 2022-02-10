Принц Уэльский Чарльз объявил о заражении коронавирусом

Фото: flickr/number10gov

— Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный результат на COVID-19 и теперь самоизолируется, — говорится в сообщении.

Он разочарован в связи с тем, что не сможет присутствовать на мероприятиях в Винчестере, отмечается на странице Кларенс-хаус в Twitter.

9 февраля в пресс-службе королевского дома сообщили, что испанский король Фелипе VI заболел коронавирусом. Он сдал положительный тест на COVID-19 после того, как у него появились легкие симптомы.

Согласно правилам, установленным органами здравоохранения страны, Его Величество король останется в изоляции в течение семи дней. Общее состояние Фелипе VI является хорошим, он продолжит деятельность из резиденции, уточнили во дворце. При этом у Ее Величества королевы и Ее Королевского Высочества инфанты Софии нет симптомов.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.