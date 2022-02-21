Навигация на китайском языке стала доступна в столичном аэропорту Внуково

Фото: Пресс-служба Внуково

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Навигация на китайском языке заработала в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани в понедельник, 21 февраля.

Уточняется, что специалисты также упростили схему ориентирования по аэропорту. Например, в терминале А теперь представлены миниатюрные версии этажей с указанием местонахождения пассажира.

— Конструкции расположены таким образом, чтобы не преграждать путь посетителям аэропорта, и уже находясь на эскалаторе, пассажир мог рассмотреть необходимую информацию. Важные направления набраны крупным кеглем — так текст виден издалека. Приоритетная информация размещена в верхней части указателя, чтобы пассажир запомнил ее расположение и не тратил время на поиск, — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, сверху стоек регистрации установлены светящиеся номера больших размеров, которые видны из любой точки зала, говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта Внуково.

По данным на 20 февраля, во Внукове отменили семь рейсов. При этом одно воздушное судно следовало с задержкой в расписании.