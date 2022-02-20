Почти 20 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В московских аэропорта Шереметьево, Домодедово и Внуково задержаны и отменены почти 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве отменены три рейса и еще два задерживаются. В Домодедове также задержали два рейса, а во Внукове отменено семь рейсов и еще один задерживается.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого сообщалось, что с 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку.

А с 1 марта больше самолетов будет летать в Грецию и на Кипр. Отмечается, что из Москвы в Будапешт будут летать 14 самолетов, из Санкт-Петербурга — 7. На Шри-Ланку можно отправиться четыре раза в неделю из столицы, а из Калининграда в Берлин совершаются шесть рейсов в неделю, до Дюссельдорфа — пять.