Россия увеличит число авиарейсов в Германию, Венгрию и на Шри-Ланку

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С 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку. С 1 марта больше самолетов будет летать в Грецию и на Кипр. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

— Принято решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований, — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что из Москвы в Будапешт будут летать 14 самолетов, из Санкт-Петербурга — 7. На Шри-Ланку можно отправиться четыре раза в неделю из столицы, а из Калининграда в Берлин совершаются шесть рейсов в неделю, до Дюссельдорфа — пять.

До этого стало известно, что власти Туниса упростят въезд для прибывающих в страну туристов с 15 февраля. Привитые отечественными вакцинами россияне должны будут предоставить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. ПЦР-тест при этом требоваться не будет.

Жители России потратили на зарубежные поездки с целью вакцинации от COVID-19 около 400 миллионов рублей с момента появления таких туров в сентябре прошлого года. За январь россияне потратили на такие поездки в общей сложности около 80–90 миллионов рублей.

Какой препарат от коронавируса выбрать россиянам для ревакцинации, чтобы свободно перемещаться по миру в 2022 году, «Вечерняя Москва» спросила у вице-президента Российского союза туриндустрии, советника главы Ростуризма Дмитрия Горина.