Тунис упростит въезд для туристов с 15 февраля

Фото: pixabay.com

Власти Туниса упростят въезд для прибывающих в страну туристов с 15 февраля. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Привитые отечественными вакцинами россияне должны будут предоставить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. ПЦР-тест при этом требоваться не будет.

Для невакцинированных туристов ПЦР-тесты останутся обязательными. Они должны быть сделаны не более чем за 48 часов до регистрации на самолет, подытожили в оперштабе.

9 февраля российское посольство в Таиланде направило местным властям запрос о включении вакцины «Спутник Лайт» в реестр препаратов, предусматривающий разрешение на въезд в страну без карантина. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин. По его словам, вакцину необходимо внести в соответствующий перечень, потому как она является бустером к препарату «Спутник V».

20 января стало известно, что власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.